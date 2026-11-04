Statistiken können gnadenlos sein, auch wenn es um die elementaren Dinge des Lebens geht – und die des Todes. Ja, die Lebenserwartung des Durchschnittsbürgers ist auch in Thüringen über lange Sicht enorm gestiegen, um volle acht Jahre im Vergleich zu DDR-Zeiten. Dass trotz der vielen Menschen, die auf eine gesunde Lebensweise verzichten, die Thüringer im Schnitt um die 80 Jahre alt werden, ist nach wie vor eine gute Nachricht und zeigt, dass unsere Gesellschaft eine bessere Medizin und angenehmere Lebensbedingungen bietet als sie alle Generationen zuvor je vorfanden.