Lebenserwartung: Darum leben Thüringer immer länger

2025 geborene Mädchen können zumindest laut Berechnungen des Landesamts für Statistik 83,38 Jahre alt werden. Bei im vergangenen Jahr geborenen Jungen kann demnach mit einem Alter von 77,73 Jahren bis zum Tod gerechnet werden. Bei den Mädchen sei das ein Plus um 0,24 Jahre und bei den Jungen um 0,35 Jahre verglichen mit den Berechnungen im vorherigen Zeitraum. Basis der aktuellen Berechnungen waren die Sterblichkeitsverhältnisse im Zeitraum von 2023 bis 2025, davor ging es um den Zeitraum 2022 bis 2024.