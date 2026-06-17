Lebensbewältigung: 20 Prozent der Deutschen fühlen sich stark gestresst

Stressbelastung ist gestiegen

Die wahrgenommene Stressbelastung hat sich laut RKI im Vergleich zum Panel von 2014 deutlich erhöht. Ähnliches gelte auch für weitere deutsche und internationale Studien. So sei einer Studie der Techniker Krankenkasse zufolge der Anteil der Menschen in Deutschland, die sich häufig oder manchmal gestresst fühlen, von 57 Prozent im Jahr 2013 auf 66 Prozent im Jahr 2025 gestiegen.