Lebensbedrohliche Krankheit Warum der Ebola-Ausbruch zu eskalieren droht

Die Provinzen Nord- und Süd-Kivu werden von Rebellen kontrolliert, die gegen die Regierung und mit ihr verbündete Milizen kämpfen. In Ituri greift die mit der Terrormiliz IS verbündete Rebellengruppe ADF Dörfer an. In diesem Jahr wurden der Konfliktdatenorganisation Acled zufolge mindestens rund 1.100 Zivilisten in den drei Provinzen getötet.

Welche Maßnahmen werden ergriffen?

Am 24. Juli begann die erste Phase der Tests an Menschen eines Impfstoffs der Universität Oxford gegen die Bundibugyo-Variante. Nach Angaben der Entwickler liegen bereits 620.000 Dosen bereit - allerdings dürfte es selbst im besten Fall noch Monate dauern, bis großflächig geimpft werden kann.

Seit Anfang Juli läuft die klinische Testung zweier antiviraler Therapieverfahren gegen das Virus. Es handelt sich um einen monoklonalen Antikörper mit dem Namen MBP134 und das antivirale Medikament Remdesivir. Auch eine Studie zur Postexpositionsprophylaxe mit Obeldesivir für die Verhinderung von Infektionen bei Personen, die enge Kontakte zu Infizierten hatten, läuft.

Die Nachverfolgung der Kontakte lag nach Angaben der WHO zuletzt bei 78 Prozent - die Behörden hätten von rund 15.500 gemeldeten Kontaktpersonen 12.100 zur Überprüfung aufgesucht. Zur Eindämmung seien 95 Prozent nötig.

Welche Aussichten gibt es?

Beim zweitschwersten bislang erfassten Ebola-Ausbruch von 2018 bis 2020 im Ostkongo starben rund 2.300 Menschen. Damals wurden mehr als 300.000 Kontaktpersonen mit dem erprobten Wirkstoff gegen die Zaire-Variante geimpft. Die WHO wertet aber auch den Aufbau von Vertrauen in der Bevölkerung als entscheidend für die Eindämmung des Ausbruchs. Traditionelle und religiöse Autoritäten wurden in den Gemeinden als Vermittler eingebunden.

Weitere Isolierbetten, noch mehr Kontaktnachverfolgung und ein massiver Ausbau bei der Aufklärung der Bevölkerung seien dringend nötig, sagt Ebola-Experte Gertler der dpa. "Wenn das nicht in ausreichendem Maße geschieht, müssen wir gegenwärtig davon ausgehen, dass der Ausbruch sich noch sehr lange, mit Sicherheit im nächsten Jahr, fortsetzen wird und auch andere Länder in der Region erreicht werden können."