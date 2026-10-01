Die Lebensbäumchen in Viernau sollen erhalten bleiben, ihre Äste aber nicht länger die Bewirtschaftung benachbarter Flächen behindern. Dafür wollen die Agrargesellschaft Bergland aus Schwarza und der Bauhof der Stadt Steinbach-Hallenberg die Bäume fachgerecht zurückschneiden. Das teilt die Stadtsprecherin nach einem gemeinsamen Ortstermin mit. Für künftige Pflanzungen wird außerdem eine Streuobstwiese ins Auge gefasst.
Lebensbäumchen in Viernau Warum der Agrarbetrieb den Rückschnitt will
Sascha Willms 01.10.2026 - 07:00 Uhr