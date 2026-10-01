Die Lebensbäumchen in Viernau sollen erhalten bleiben, ihre Äste aber nicht länger die Bewirtschaftung benachbarter Flächen behindern. Dafür wollen die Agrargesellschaft Bergland aus Schwarza und der Bauhof der Stadt Steinbach-Hallenberg die Bäume fachgerecht zurückschneiden. Das teilt die Stadtsprecherin nach einem gemeinsamen Ortstermin mit. Für künftige Pflanzungen wird außerdem eine Streuobstwiese ins Auge gefasst.