Die Organisatoren des lebendigen Adventskalenders der Evangelischen Kirchgemeinde Meiningen ziehen eine positive Bilanz. Bei den Treffen öffneten sich erneut viele Türen und Tore. An 19 Abenden boten die unterschiedlichen Gastgeber sowohl im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen Dreißigacker und Helba sowie in Untermaßfeld ihren Gästen eine besinnliche Verschnaufpause im vorweihnachtlichen Trubel. Das Angebot begeistert überkonfessionell und knüpft an Verbindungen unter den Menschen an, die sich von der Heimeligkeit der Adventszeit angezogen fühlen. Alle Abende waren stimmungsvoll und sehr individuell. „Sie haben einmal mehr gezeigt, dass in Meiningen und Umgebung sehr viele engagierte Menschen leben, die ihren Mitmenschen wohlwollend und herzlich begegnen. Dafür gilt allen Beteiligten ein großes Dankeschön, so Koordinatorin Mandy Carl.