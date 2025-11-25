 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Engagierte Gastgeber öffnen ihre Türen

Lebendiger Adventskalender Engagierte Gastgeber öffnen ihre Türen

Alle Jahre wieder öffnen sich am 1. Dezember überall die Adventskalendertürchen. In Meiningen wird es traditionell auch noch einen lebendigen Adventskalender geben.

Lebendiger Adventskalender: Engagierte Gastgeber öffnen ihre Türen
1
Auch die Türen der Kirche im Meininger Ortsteil Helba öffnen sich wieder für Besucher des lebendigen Adventskalenders Foto: privat

Dank vieler engagierter Gastgeber gelingt es der Evangelischen Kirchgemeinde Meiningen jedes Jahr aufs Neue, den lebendigen Adventskalender zu veranstalten. Ganz zur Freude von Mandy Carl, der Macherin des Adventskalenders in der Theaterstadt. In beliebter und bewährter Weise wird dann ab 1. Dezember jeden Tag um 18 Uhr zu dieser Veranstaltungsreihe eingeladen, mit der die Menschen durch die Adventszeit begleitet werden sollen. Die täglich wechselnden Gastgeber eint der gemeinsame Glaube, den sie für alle erlebbar gestalten wollen.

Nach der Werbung weiterlesen

An den aufgeführten Adressen sind die Besucher für etwa 30 Minuten eingeladen, bei Erzählungen, Liedern, Gebeten und Segensworten innezuhalten und mit neuen und bekannten Gesichtern die besondere adventliche Stimmung und Gemeinschaft zu genießen.

„Lebendig wird der Advent auf jeden Fall“, verspricht die Organisatorin und lädt zu den abendlichen Treffen ein, die im Freien stattfinden werden. Das Angebot ist offen für Menschen aller Generationen und Konfessionen – ohne Anmeldung und auch ohne Eintritt. Mandy Carl weist darauf hin, dass die Adventssonntage und der Heiligabend von dieser Veranstaltungsreihe ausgenommen sind, denn da öffnet sich für alle die große Tür der Meininger Stadtkirche.

Der Lebendige Adventskalender startet am 1. Dezember im Teeladen „Tea Time“ in der Ernestinerstraße 17.

Weitere Stationen sind:

• 2.  Dezember – Wettiner Str aße 12

• 3. Dezember – Friedrichstraße 10

• 4. Dezember – Evangelisches Gymnasium, Berliner Straße 27

• 5. Dezember – Helenenstraße 22

• 6. Dezember – Untere Sackgasse 3 in Dreißigacker

• 8. Dezember – Wettiner Straße 8

• 9. Dezembner – Schöne Aussicht 18

• 10. Dezember - Kinderhaus Regenbogen, Synagogenweg 2

• 11. Dezember – Kirche Helba

• 12. Dezember – Berliner Straße 38

• 13. Dezember – Helenenstraße 34

• 15. Dezember - Landeskirchliche Gemeinschaft, Schöne Aussicht 5

• 16. Dezember – Donopskuppe 8

• 17. Dezember – Sarterstift, Alte Henneberger Straße 2

• 18. Dezember – Spießenleite 12

• 19. Dezember – Berliner Straße 58

• 20. Dezember – Galerie Nekst, Zwingergasse 4

• 22. Dezember – Puschkinstraße 5 in Untermaßfeld

• 23. Dezember – Am Berg 5

Alle Termine können auch noch einmal auf der Homepage der Meininger Kirchen unter www.kim-net.de nachgelesen werden.