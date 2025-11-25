Lebendiger Adventskalender: Engagierte Gastgeber öffnen ihre Türen

Dank vieler engagierter Gastgeber gelingt es der Evangelischen Kirchgemeinde Meiningen jedes Jahr aufs Neue, den lebendigen Adventskalender zu veranstalten. Ganz zur Freude von Mandy Carl, der Macherin des Adventskalenders in der Theaterstadt. In beliebter und bewährter Weise wird dann ab 1. Dezember jeden Tag um 18 Uhr zu dieser Veranstaltungsreihe eingeladen, mit der die Menschen durch die Adventszeit begleitet werden sollen. Die täglich wechselnden Gastgeber eint der gemeinsame Glaube, den sie für alle erlebbar gestalten wollen.