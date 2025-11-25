Lebendiger Adventskalender: Engagierte Gastgeber öffnen ihre Türen

„Lebendig wird der Advent auf jeden Fall“, verspricht die Organisatorin und lädt zu den abendlichen Treffen ein, die im Freien stattfinden werden. Das Angebot ist offen für Menschen aller Generationen und Konfessionen – ohne Anmeldung und auch ohne Eintritt. Mandy Carl weist darauf hin, dass die Adventssonntage und der Heiligabend von dieser Veranstaltungsreihe ausgenommen sind, denn da öffnet sich für alle die große Tür der Meininger Stadtkirche.