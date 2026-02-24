Es ist eine kleine Sensation. Denn im Jahr 2025 hat es in den 38 Städten und Gemeinden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen so viele Gewerbeanzeigen gegeben, wie seit Jahren nicht. Das Thüringer Landesamt für Statistik meldet 714 Anmeldungen, besonders zahlreich sind sie in den größeren Kommunen. Doch Jubelstimmung kann angesichts der 771 Gewerbeabmeldungen auch nicht aufkommen: Das ist nahe am traurigen Minusrekord aus Corona-Zeiten. Unterm Strich sind die Gesamtverluste hoch.