Jury musste auch Absagen erteilen

"Die Messe soll die ganze Bandbreite künstlerischen Arbeitens und die Vielfältigkeit in der Kunstszene zeigen", so Zeidler. Eine neunköpfige Jury treffe die Auswahl, welche Bewerber den Zuschlag für einen Stand erhalten. Diese wähle dann etwa anhand von Standkonzept und den Arbeiten, die gezeigt werden sollen, aus. An 24 Einzelkünstler, die sich für dieses Jahr beworben hatten, seien Absagen verschickt worden.