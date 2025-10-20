Nach einer Woche trübem Himmel und Regen zeigte sich Schmalkalden am Wochenende von seiner sonnigen Seite. Jung und Alt zog es in die Innenstadt zum Ernte- und Countryfest. Auf dem Altmarkt war es belebter als in manch anderen Jahren – nicht gedrängt voll, aber angenehm gefüllt, sodass man sich gut bewegen, mit Ausstellern und Besuchern ins Gespräch kommen konnte. Zahlreiche Händler und Geschäftsleute zeigten sich nach dem Wochenende zufrieden.
Lebendige Innenstadt Kuh Klara machte es spannend
Susann Schönewald 20.10.2025 - 12:14 Uhr