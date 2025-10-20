Nach einer Woche trübem Himmel und Regen zeigte sich Schmalkalden am Wochenende von seiner sonnigen Seite. Jung und Alt zog es in die Innenstadt zum Ernte- und Countryfest. Auf dem Altmarkt war es belebter als in manch anderen Jahren – nicht gedrängt voll, aber angenehm gefüllt, sodass man sich gut bewegen, mit Ausstellern und Besuchern ins Gespräch kommen konnte. Zahlreiche Händler und Geschäftsleute zeigten sich nach dem Wochenende zufrieden.