„Kanntipper, kanntapper…“ sagte der dicke fette Pfannkuchen im Märchen, als er frisch gebacken das Weite suchte, um nicht von Erwachsenen und Tieren verspeist zu werden. Das gestattete er am Ende nur Kindern. Das Märchen mag heute vielleicht nicht mehr so populär sein – aber was dieser Tage im Haselbacher Ellerlä, dem Vereinsdomizil des Bürgervereins geschah, erinnert daran und ist auf seine Weise auch märchenhaft. Die 90-jährige Gretel Heymann hat gemeinsam mit den Leseklub-Kindern Pfannkuchen gebacken – anknüpfend an eine alte Haselbacher Tradition. Da war was los.