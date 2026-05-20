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Partnerschaft Junge Französin besucht erneut die Rhön

Freundschaft währt lange – kein Wunder, dass Sophie Goffa-Roulaud aus Vignols in Frankreich wieder in Kaltenwestheim begrüßt werden konnte. Nun sogar mit Anhang.

Partnerschaft: Junge Französin besucht erneut die Rhön
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Sophie Goffa-Roulaud und ihr Freund Nathan haben sich in der Rhön wie zuhause gefühlt. Foto: privat

2022 als 15-jährige Austauschschülerin war Sophie zum ersten Mal in der Rhön – herzlich in die Familie aufgenommen von Brita Wolfram, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins. Längst sind nach ihrer Rückkehr in die Heimat viele weitere Besuche in der Rhön hinzugekommen. Jetzt war die zu einer jungen Frau Herangewachsene erstmals mit ihrem Freund Nathan für einige Tage in Kaltenwestheim. Brita Wolfram freute es besonders: „Sie ist wirklich wie mein Kind und sie fühlt sich wohl, egal wo sie in der Rhön auch ist. Sie ist in unserer Dorfgemeinschaft Kaltenwestheim und Mittelsdorf wie zu Hause, kennt viele Leute und ist glücklich, wenn sie sich unterhalten kann und es viel zu erleben gibt.“ Auch ihren Freund Nathan begrüßte man nun erstmals herzlich: Ein freundlicher, netter und lustiger junger Mann, offen für alles Neue. „Auch er hat sich bei uns sehr wohl gefühlt“, berichtet Brita Wolfram. Die Verständigung mit beiden ist übrigens einfach: Sie sprechen gut deutsch.

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Den Besuch nutzte man gleich zu einem Partnerschaftsabend des Vereins. Foto: privat

Gleich am Bahnhof Fulda hatte Brita Wolfram diesmal Sophie und ihren Begleiter nicht in die Arme schließen können – an diesem Tag war sie in das Programm der Chorgemeinschaft am Himmelfahrtstag in der Schafscheune eingebunden. Doch Berndt Nast hat die beiden Gäste ganz selbstverständlich am Bahnhof abgeholt. An der Schafscheune wurden dann alle empfangen und Sophie und Nathan haben den Tag mit der Sängerinnen und Sängern sowie den vielen Gästen bei bester Laune verbracht.

In Erinnerungen schwelgten die Frankreich-Freunde mit den Bildern eines Rückblickes. Foto: privat

„Am nächsten Tag gab es bei mir typisches deutsches Essen, Rouladen und Thüringer Klößen, und am Nachmittag waren sie auf Extra-Wunsch zum Genießen von Kaffee und Kuchen mit meiner Tochter unterwegs“, berichtet Brita Wolfram. Inzwischen bereitete der Partnerschaftsverein einen besonderen Abend festlich vor. Viele Mitglieder des Partnerschaftsvereins, Mitfahrer nach Frankreich und Freunde der Partnerschaft genossen dann den gemütlichen französischen Abend bei Käsehäppchen und Rotwein gemeinsam mit Sophie und Nathan. Ein besonderes Dankeschön hat sich Rolf Friedrich verdient, er hatte eine Fotoshow vorbereitet – einen Rückblick vom Beginn der Partnerschaft zwischen Kaltenwestheim/Mittelsdorf und der Region Vignols/Lascaux/Saint Solve von 1993 bis 2015. Da gab es ein großes Schwelgen in vergangenen schönen Begegnungen und viel Spaß und Freude beim Schauen.

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13.05.2022 16:22 Gastschülerin in Kaltenwestheim Eine Französin mitten im Rhöner Leben

Sophie ist 15 und seit ein paar Wochen in Deutschland zu Gast – in Kaltenwestheim. Vier Monate wird sie bleiben, um ihr Deutsch zu verbessern. Auch das Gymnasium besucht sie nun hier. Doch sie lernt noch viel mehr kennen als nur neue Worte.

Eine Rhönrundfahrt am nächsten Tag zeigte den beiden Gästen viele Sehenswürdigkeiten in Hessen, Bayern und Thüringen. „Das Mittagessen im Thüringer Rhönhaus war für Sophie und Nathan ein tolles Erlebnis“, berichtet Brita Wolfram – bekanntlich lieben die Franzosen gutes Essen.

„Auch der Abend war für die beiden etwas Besonderes: Eingeladen in Oberelsbach, wo die Partnerschaftsgemeinde Pompadour weilte, konnten sie miterleben, wie andere Partnerschaftsabende verlaufen, und viele interessante Gespräche führen.“

Am letzten Tag ging es nach Fulda auf eine kleine Stadtbesichtigung. Ein Mittagessen und die Verabschiedung am Zug – wie immer mit vielen Tränen – schlossen sich an. Die Partnerschaftsvereins-Vorsitzende und „Ersatz-Oma“ für Sophie fasst zusammen: „Es waren für uns alle ein paar wunderschöne Tage und wir freuen uns, wenn die beiden wieder kommen, egal ob zum Karneval oder zum Picknick oder zu anderen Anlässen.“ Denn eines ist klar: In die Rhön kommen ist für Sophie wie nach Hause kommen.