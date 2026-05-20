Partnerschaft: Junge Französin besucht erneut die Rhön

2022 als 15-jährige Austauschschülerin war Sophie zum ersten Mal in der Rhön – herzlich in die Familie aufgenommen von Brita Wolfram, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins. Längst sind nach ihrer Rückkehr in die Heimat viele weitere Besuche in der Rhön hinzugekommen. Jetzt war die zu einer jungen Frau Herangewachsene erstmals mit ihrem Freund Nathan für einige Tage in Kaltenwestheim. Brita Wolfram freute es besonders: „Sie ist wirklich wie mein Kind und sie fühlt sich wohl, egal wo sie in der Rhön auch ist. Sie ist in unserer Dorfgemeinschaft Kaltenwestheim und Mittelsdorf wie zu Hause, kennt viele Leute und ist glücklich, wenn sie sich unterhalten kann und es viel zu erleben gibt.“ Auch ihren Freund Nathan begrüßte man nun erstmals herzlich: Ein freundlicher, netter und lustiger junger Mann, offen für alles Neue. „Auch er hat sich bei uns sehr wohl gefühlt“, berichtet Brita Wolfram. Die Verständigung mit beiden ist übrigens einfach: Sie sprechen gut deutsch.