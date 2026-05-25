Leben nach dem Tod Maximilian Brückner über zweite Chancen und Leben im Himmel

"Man muss einen richtigen Grat finden", hat die 19-Jährige durch die Rolle gelernt. "Menschen, die Fehler machen, zu verzeihen und sich damit aber selbst nicht zu verraten oder zu viel zu schlucken, so dass man für den Rest seines Lebens einen Groll gegen diesen Menschen hegt", sagt Beier. "Manchmal ist es auch etwas Egoistisches, zu verzeihen, weil es einfach zu anstrengend ist, sauer zu sein."