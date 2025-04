Auslaufende Milchtüten in der Kaufhalle, Arbeiterinnen, die ihrem Meister einen Vogel zeigen und zimmerhohe Schrankwände sind nur einige der Motive, die Bernd Lindner aus Leipzig während seiner Präsentation des Buches „Die DDR im Gebrauchszusammenhang zeigen. Fotos aus einem untergegangenen Land“ im Kirchensaal der Veste Heldburg zeigt. Der 72-jährige Soziologe entführt am Donnerstagabend mehr als 70 Besucher über eine Stunde in längst vergangene Zeiten.