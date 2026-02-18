In Berlin, Frankfurt und München ist die Sorge groß: Wohn-, Geschäfts- und Freizeiträume sind rar. „Bau-Turbos“ werden gefordert. Mietpreise sind extrem hoch. In Thüringen und anderen ländlichen Regionen der Republik sieht es ganz anders aus: Es gibt vergleichsweise hohe Leerstandsquoten. Wo Leute wegziehen, finden sich kaum Nachfolger für Immobilien. Darunter auch solche, die historisch wertvoll und ortsprägend sind.