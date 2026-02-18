In Berlin, Frankfurt und München ist die Sorge groß: Wohn-, Geschäfts- und Freizeiträume sind rar. „Bau-Turbos“ werden gefordert. Mietpreise sind extrem hoch. In Thüringen und anderen ländlichen Regionen der Republik sieht es ganz anders aus: Es gibt vergleichsweise hohe Leerstandsquoten. Wo Leute wegziehen, finden sich kaum Nachfolger für Immobilien. Darunter auch solche, die historisch wertvoll und ortsprägend sind.
Leben im ländlichen Raum Wie aus Ruinen Dorfzukunft gemacht wird
Sven Wagner 18.02.2026 - 16:12 Uhr