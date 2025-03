Etwas verstreut kommt sie daher, Isabel, die sich mit dem Verkauf von Pflanzen selbstständig gemacht hat. Als „Pflanzenmutti“ tritt sie im Internet auf, ihre Socken trägt sie linksherum. Komplett in cremefarbener Kleidung sitzt sie da, mit verschränkten Beinen auf der großen Couch in der Wohnstube. Auf dem Balkon verwelken zwei ihrer ehemaligen grünen Mitbewohner, vermodern in Keramik-Töpfen neben dem Grill. Verbrannt seien sie.