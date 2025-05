Tausende Menschen im Ausland kommen in den Genuss der deutschen Altersrente. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland hervor, die die Behörde am Donnerstag anlässlich des Europatags am 9. Mai veröffentlicht hat. „Dank des Europarechts entstehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern keine Nachteile bei ihrer sozialen Absicherung, wenn sie im europäischen Ausland leben und arbeiten“, teilte die Rentenversicherung in Leipzig mit.