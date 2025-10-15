Thüringens Gesundheitsministerin fordert einen radikalen Systemwechsel in der Pflegeversicherung. „Die Anfang der Woche vorgelegten ersten Ergebnisse aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Pflege zeigen deutlich: Wir brauchen einen echten Systemwechsel – und zwar jetzt“, sagte Katharina Schenk (SPD) am Mittwochmorgen in Erfurt. Viele Pflegebedürftige und ihre Familien stünden inzwischen vor großen finanziellen Herausforderungen. Die Eigenanteile für Pflegeleistungen seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Für manche Menschen sei die Grenze des Machbaren längst erreicht. Deshalb brauche Deutschland dringend eine Reform der Pflegefinanzierung.