Wenn Samba auf Burlesque trifft und der Weihnachtsurlaub plötzlich mit einer Live-Performance verbunden wird – dann steckt mit großer Wahrscheinlichkeit diese Ilmenauerin dahinter: Nia Francesca, mit bürgerlichem Namen Franziska Rauscher, ist 35 Jahre alt, trägt mosambik-deutsche Wurzeln in sich und lebt seit ihrer Geburt in Ilmenau. Ihre Heimatverbundenheit geht tief und sie ist sehr familienorientiert: „Der Kern der Familie ist in Ilmenau zusammen und das finde ich schön“, betont sie stolz. Der Künstlername lag auf der Hand, denn „meine Familie nennt mich schon immer Francesca“.