Leben auf dem Lande: Dorftreffs sollen Zusammenhalt in Sachsens Dörfern stärken

Engagement vor Ort unerlässlich

"Die Studie zeigt, wie viel Kraft in unseren Dörfern steckt, wenn engagierte Bürgerinnen und Bürger mit der Kommune, mit Vereinen, Kirchgemeinden, Feuerwehren und vielen weiteren Akteuren an einem Strang ziehen. Denn ein Dorfgemeinschaftshaus wird nicht durch Mauern, Tische und Stühle lebendig, sondern einzig durch die Menschen, die Verantwortung übernehmen", erklärte Ministerin Regina Kraushaar (CDU). Mit mehreren Programmen unterstütze man diese Eigenverantwortung. So würden aus Treffpunkten Orte, die Heimat, Zusammenhalt und Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft stärkten.