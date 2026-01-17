Die Ideen für interessante Vorhaben auf dem Lande gehen nicht aus. Auch für 2026 haben wieder kommunale und private Antragsteller neue Projekte beantragt. Sie alle bewerben sich bei der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) LEADER „Henneberger Land“ e.V. um eine finanzielle Unterstützung. Immerhin ist eine Förderung in Höhe von 65 Prozent möglich. Private Antragsteller können dabei maximal 50.000 Euro erhalten, für Kommunen sind es bis zu 100.000 Euro. „Das ist schon eine große Hausnummer, die Akteure gerne nutzen wollen“, sagt RAG-Regionalmanagerin Manuela Sbeih. Sie alle vereint das Ziel, den ländlichen Raum zu stärken. Für das kommende Jahr gibt es 28 Anträge - 19 kommen aus dem privaten und neun aus dem kommunalen Bereich. Das sind mehr Vorhaben als im Vorjahr beantragt wurden – da waren es insgesamt 15 Anträge.