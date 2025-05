Die Mitgliederversammlung der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Leader „Henneberger Land“ hat in Walldorf einen neuen Vorstand gewählt. Felix Jacob Winkel, Bürgermeister in Ritschenhausen, ist der neue ehrenamtliche Vorsitzende. Er trat die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Johannes Schmidt an. Der Geschäftsführer der Agrargesellschaft Herpf arbeitet aber weiter im Vorstand mit. Landrätin Peggy Greiser ist Stellvertreterin von Felix Jacob Winkel. Der 34-Jährige Winkel ist persönlich Mitglied im LEADER-Verein, dem der Landkreis Schmalkalden-Meiningen, die Stadt Suhl mit ihren zehn ländlich geprägten Ortsteilen, zahlreiche weitere Kommunen, Verbände, Vereine und auch Privatpersonen angehören.