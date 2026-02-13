Torfrau Lea Paulick aus Suhl ist zurück auf dem Parkett der Fußball-Bundesliga. Nach eineinhalb Jahren bei Eintracht Frankfurt und nur einem Bundesliga-Einsatz steht sie bei ihrem neuen Club sofort 90 Minuten zwischen den Pfosten – und der gewinnt zum ersten Mal seit vier Monaten. Paulick bleibt auch danach die Nummer eins. Zwei Niederlagen gegen Freiburg (0:2) und RB Leipzig (1:3) folgten. Wir telefonierten mit der 26-Jährigen nach Ihrem Comeback.