Lawinenunglück: Mann überlebt unter 2,5 Metern in Lawine

Unglück auf rund 2.770 Metern Höhe

Das Unglück ereignete sich bereits am Donnerstag auf dem Weg zum südöstlichen Vorgipfel des Kauschkahorn auf rund 2.770 Metern Höhe. In dem Gebiet herrschte wie in weiten Teilen Tirols Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfstufigen Skala, das bedeutet erhebliche Gefahr. Bei

dieser Warnstufe ereignen sich die meisten Lawinenunfälle, da sie nicht unbedingt bedeutet, dass keine Touren mehr möglich sind.