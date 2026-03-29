Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein 64-Jahre alter Skitourengeher ist bei der Abfahrt vom Watzmann-Hocheck im Berchtesgadener Land von einem Schneebrett mitgerissen und zum Teil verschüttet worden. Seine Begleiter hätten den erfahrenen Skibergsteiger ausgraben und Hilfe holen können, teilte die Bergwacht mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber zunächst ins Tal und dann weiter in eine Klinik in Traunstein gebracht worden.