Lawine in der Türkei: Ein Toter bei Lawinenunglück in der Türkei

Bei den vier Verletzten handele es sich ebenfalls Mitglieder der Jugendnationalmannschaft, teilte der Gouverneur von Erzurum, Mustafa Ciftci, mit. Insgesamt seien 15 Mannschaftsmitglieder am Morgen in dem Gebiet unterwegs gewesen, als das Unglück geschah. Aufnahmen des Senders TRT zeigten unter anderem den Moment, in dem die Lawine in großer Höhe abging.