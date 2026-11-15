Wintersportler hatten den Mann und die Lawine gesehen und Alarm geschlagen. Pistenretter rückten aus und orteten den Verschütteten mit einem Suchgerät in einer 20 Meter tiefen Kluft zwischen Gletschereis und einem Felsen. Sie konnten ihn vom Schnee befreien, aber Reanimationsmaßnahmen blieben vergeblich. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.