Laver Cup Nach Pleiten von Zverev und Alcaraz: Europa braucht Wunder

Anders als noch am ersten Tag war ein Sieg beim Show-Turnier in den USA zwei Punkte wert. Nach der 3:1-Führung vom Freitag bedeutete das 1:6, 4:6 von Zverev gegen den Weltranglisten-Achten de Minaur der zwischenzeitliche 3:3-Ausgleich. Der Deutsche fand nie ins Spiel und war chancenlos. Nach 89 Minuten war der sichtlich enttäuschte Weltranglistendritte im ersten Auftritt seit dem Drittrunden-Aus bei den US-Open geschlagen.