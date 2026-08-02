Gegen 22.40 Uhr fiel der Mann einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, als er mit einem unbeleuchteten roten Kleinwagen und ungewöhnlich geringer Geschwindigkeit auf der Kreisstraße von Rottenbach in Richtung Lautertal unterwegs war. Als dessen Fahrer dann in Lautertal am Straßenrand hielt, stoppte der nachfahrende Zeuge ebenfalls und bat ihm Hilfe an. Der reagierte allerdings überraschend: Er gab Vollgas und setzte seine Fahrt weiterhin ohne Licht fort.