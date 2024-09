Hoher Besuch an der Lautenbergschule in Suhl: Helmut Holter, (noch) Bildungsminister in Thüringen, ist im Gebäude und hat reichlich Fragen im Gepäck. Geboten bekommt der linke Politiker einiges. Es ist nahezu ein „Best-of“ der Lautenbergschule, wenn man so möchte. Was ist in den letzten Jahren nicht alles passiert, an der Bildungseinrichtung, die seit 2019 von Gabriele Lenz geleitet wird?