„Clean & Green for Unity – Einfach mal machen!“ Das ist der Name des Projektes, das im Mai an der Suhler Lautenbergschule in die Startphase ging. Was so locker klingt, ist jedoch ein wahres Mammut-Unterfangen für die Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen, auch wenn das Thema Umwelt schon seit vielen Jahren einen ganz besonders hohen Stellenwert an der Thüringer Gemeinschaftsschule einnimmt. Längst hat sie sich bereits einen Namen dafür gemacht, andere Wege zu gehen, neue Strukturen zuzulassen und mit ständigen Projekten globales Handeln und Denken zu fördern. Und das ist auch erneut das Motto der kommenden Monate bis Oktober, deren Höhepunkt eine Projektwoche im September werden wird.