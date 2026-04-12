Wer am Wochenende einen ruhigen Bummel durch die Innenstadt geplant hatte, wurde eines Besseren belehrt – und das im besten Sinne. Denn wenn die Gilde der Marktschreier in der Theaterstadt Station macht, gilt: Zuschauen allein ist nicht. Mit lauter Stimme, scharfem Witz und einer ordentlichen Portion Charme hielten die wortgewandten Händler ihr Publikum gehörig auf Trab. „Nimm doch mal die Hände aus den Taschen!“ – wer da nicht zusammenzuckte, hatte wohl schon Marktschreier-Erfahrung. Wer glaubte, einfach mit einem neugierigen Blick vorbeischlendern zu können – weitgefehlt. Hier wird angesprochen, angehalten und, wenn es sein muss, auch „angepfiffen“. Vom Verkaufswagen „Der Wattwurm“, der mit Hausmacher Wurstwaren aus dem Norden angereist war, schallte es etwa: „Wo hast du nur so schön lügen gelernt?“ Deftig? Ja. Unhöflich? Keineswegs. Eher ein Markenzeichen. Seit nunmehr 28 Jahren beehren die Marktschreier die Stadt – und die Meininger wissen genau, was sie erwartet: knallhart, glasklar und dabei stets grundehrlich. Mit dabei waren auch diesmal wieder bekannte Gesichter – oder besser gesagt: bekannte Stimmen. Namen wie Käse- Mey, Aal-Hinnerk, Milka-Maxxx, Nudel-Kiri und Käthe-Kabeljau gehören längst zum festen Inventar des Spektakels.