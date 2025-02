Dass die Errichtung einer Abschiebehafteinrichtung in Thüringen eine längst überfällige Maßnahme sei, daran lässt Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (pl.) keinen Zweifel. Dass sie die konkreten Pläne allerdings über die Medien und nicht im Vorfeld erfahren habe, hatte sie verärgert. „Der Landkreis wurde über die Pläne der Landesregierung zu einer Einrichtung einer Abschiebehaftanstalt nicht informiert. Das widerspricht in höchstem Maße der Aussage der Ministerin, die sie in der Pressekonferenz am Dienstag getätigt hat, die Betroffenen nicht über die Medien über Standorte zu informieren“, so Enders.