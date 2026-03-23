Ihr Interesse für Glas hat Rachel Van Liere aus Virginia 2017 ins Thüringer Städtchen Lauscha verschlagen. Seitdem ist sie hier zu Hause und hält dem filigranen Werkstoff auf verschiedene Art und Weise die Treue. Workshops zum Thema Pate de verre in ihrem Studio beim Kulturkollektiv Goetheschule und die Arbeit beim renommierten Weihnachtsbaumschmuckhersteller Krebs Glas in Ernstthal, wo sie Besuchern am Brenner zeigt, wie filigrane Glasobjekte entstehen, gehören dazu. Aber auch Führungen durch Lauscha mit Glas-Enthusiasten aus den USA und Begegnungen auf Glas-Events wie etwa Fachtagungen des Verbandes Deutscher Glasbläser.