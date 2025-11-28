„Wir haben ein Problem mit dem Winterdienst.“ So bringt Max Schiller zumindest für den Anfang in aller Kürze auf den Punkt, warum er und eine Handvoll weiterer Ernstthaler zur jüngsten Sitzung des Lauschaer Stadtrates gekommen sind. Genau genommen aber haben die Einwohner des Ortsteils der Glasstadt weniger ein Problem mit dem Winterdienst, sondern vielmehr eines mit dessen Nichtvorhandensein. Eines, das ergänzt wird durch ein wenig Wut im Bauch, weil ihnen eben jene Information erst zuteilgeworden war, als sie merkten, dass sich um die Beseitigung von Schnee und Glätte heuer kein Dienstleister kümmert.