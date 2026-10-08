Ein halbes Jahr voller Schmerzen, geschwollener Gelenke und unbeantworteter Fragen liegen hinter Maximilian Töpfer. Der Angreifer der SG Lauscha/Neuhaus im Landkreis Sonneberg kämpfte lange gegen einen Gegner, den er nicht kannte. Jetzt steht fest: Morbus Behçet. Eine seltene, entzündliche Erkrankung, die sein Leben monatelang auf den Kopf stellte. Doch inzwischen ist Max zurück – schmerzfrei, voller Vorfreude und mittendrin in den Derbywochen. Wenn Maximilian Töpfer nach einem Fußballspiel in die dritte Halbzeit geht, dann ist das inzwischen wieder völlig normal. Mit den Teamkollegen zusammensitzen, über vergebene Chancen diskutieren, vielleicht auf den Derbysieg anstoßen – ohne Schmerzen, ohne geschwollene Gelenke, ohne die bange Frage, was der eigene Körper diesmal wieder für Überraschungen bereithält.