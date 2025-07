Ein besonderer Höhepunkt in der aktuellen Saison war für den Lauschaer Kunstradsportler Damon Wiegand die Teilnahme an der Ostdeutschen Meisterschaft im sächsischen Kamenz. Nach einer kurzen Nacht durch die lange Anreise begann für Damon der Tag mit einer kurzen Trainingseinheit, um an den letzten Feinheiten seiner Kür zu arbeiten. Als vorletzter Starter vor der Mittagspause und als Bester seiner Altersklasse (Schüler U11) betrat er schließlich die Wettkampffläche.