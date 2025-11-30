Rund drei Dutzend Hoheiten aus ganz Deutschland wohnten am Sonntagmittag der Krönung von Lauschas neuer Glasprinzessin im Rahmen des 33. Kugelmarktes bei. Ihre Hoheit, Rachel I., die das Amt zwei Jahre lang mit viel Herzblut und Kompetenz bekleidet hatte, übergab das gläserne Zepter vor zahlreichen Zuschauern ihrer Nachfolgerin Johanna I. Die 19-Jährige kommt aus einer Neuhäuser Familie, in der Glas eine lange Tradition hat. Sie selbst wird nach einer ersten „Lernphase“ in der Glasfachschule demnächst in der Augenprothetik Lauscha die Ausbildung zur Okularistin beginnen – und nebenbei zwei Jahre lang Lauscha und seine gläserne Zunft deutschlandweit auf Messen, Festen und Märkten vertreten. Übrigens: Auch das mdr-Fernsehen war beim Kugelmarkt zu Besuch und berichtet am Dienstag, 20.15 im Rahmen der Umschau...