Ungewohnt dunkel war es im Veranstaltungsraum beim Kulturkollektiv Goetheschule, als am Freitagabend Residenzkünstlerin Michaela Tkadleček gemeinsam mit dem Vorstand des gastgebenden Vereins die Präsentation ihres gläsernen „Mitbringsels“ eröffnete. Nur zwei Videoprojektionen an den Wänden, die Tkadleček selbst passend zum ausgestellten Glas produziert hatte, tauchten den Raum in ein Licht, das immer wieder zwischen Schwarz-, Weiß-, Blau- und Violetttönen wechselte. Auch ein Teil des Fußbodens gehörte zur Installation der Künstlerin. Dabei handelte es sich um Fotos, die aber betreten durfte, wer das Glasobjekt in der Mitte näher in Augenschein nehmen wollte. Und das wollten natürlich alle Anwesenden – vom gestandenen Glaskünstler über Schülerinnen der Berufsfachschule Glas, kulturinteressierten Lauschaer Bürgern bis hin zu den Vereinsmitgliedern des Kulturkollektivs.