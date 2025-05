Sie kommt aus Changde in der Provinz Hunan, er aus Luoyang, Provinz Henan. Kennengelernt haben sich die beiden chinesischem Studenten erst in Deutschland, wo Li die Soundklasse der Kunsthochschule Kassel besucht, während Sun an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in der Klasse „Expanded Cinema“ Medienkunst studiert.