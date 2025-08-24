„Diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter“, freut sich Cheforganisator Paul Orlowski. „Glück“ ist in diesem Zusammenhang durchaus relativ zu verstehen. Am Samstag wartete der Himmel zwei Mal mit einer kurzen Dusche auf und die einstelligen nächtlichen Temperaturen waren für August doch sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem all jene, die im Zelt übernachteten, waren angesichts der Kälte froh, ausreichend Decken und „Zwiebellook“ mitgebracht zu haben.