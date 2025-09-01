Lauscha: Workshop-Saison in der Goetheschule startet

2. Acryl-Gießen – Termine und Anmeldung per E-Mail an vanlierere@alumni.vcu.edu

3. Glasguss – Termine und Anmeldung per E-Mail an vanlierere@alumni.vcu.edu

4. Latin Dance – ab 11. September immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail an an511@web.de oder telefonisch unter 0160-1498811

5. Fotos/Videos mit dem Smartphone – ab 3. September immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Gemeinschaftsraum Goetheschule. Anmeldung per E-Mail an medien@kulturkollektiv-goetheschule.de

Weitere Angebote folgen. Ebenso wie Details zur Lesung mit Petra Durst-Benning aus „Die Glasbläserin“ am 9. Oktober...