Lauscha: Workshop-Saison in der Goetheschule startet

„Von September bis Dezember haben wir wieder spannende kreative Angebote für euch“, informiert der Vorstand des Kulturkollektivs Goetheschule.
Im vergangenen Jahr wurden sie sehr gut angenommen – die Workshops beim Kulturkollektiv. Nun gibt es eine Neuauflage mit vielfältigen Angeboten.
Da wäre zum einen das Glasperlen-Drehen mit Fenja Lüderitz. Der Kurs ist bestens geeignet als Einstieg in die Arbeit am Brenner. Die ausgebildete Glasbläserin und Glasmacherin zeigt hier den Anfängern nicht nur die Grundlagen im Umgang mit heißem Glas. Jeder darf sich dann unter kompetenter Aufsicht auch selbst mit bunten Glasstäben daran machen, sein eigenes, garantiert individuelles Schmuckstück zu gestalten, das zur Erinnerung an den Workshop mit nach Hause genommen werden darf.
Glasprinzessin Rachel VanLiere lädt wieder einmal zum spielerischen Umgang mit Acryl-Farben ein. Was beim Acryl-Gießen – ganz ohne Vorkenntnisse – auf einer Leinwand mit wenigen Hilfsmitteln wie Föhn, Ketten und vor allem Fantasie für wunderschöne Bilder entstehen können, hat die Teilnehmer schon im vergangenen Jahr erstaunt. Mitzubringen ist nichts außer dem festen Vorsatz, sich einfach zu trauen...
Auch auf dem Gebiet des Pâte de Verre – Glasguss – wird Rachel ihre Erfahrungen wieder mit Interessenten teilen.
„Latin Dance – Musik und Choreografie“ ist der Workshop mit Anton Müller-Löb überschrieben. Bei schönem Wetter wird auch im Freien getanzt, also bequeme und warme Sachen mitbringen!
Wie man spannendere, schönere, witzigere – kurz: einfach bessere Fotos und Videos mit dem Handy machen kann, wollen Anne Webert und Manuela Römer Interessenten beibringen. Auf dem Programm stehen Themen wie Bildkomposition, Technik und Tricks, Menschen und Recht. Auch die KI kommt zur Sprache. Am Ende kann jeder sein eigenes Foto-Memo erstellen und als Spiel mit nach Hause nehmen. Mitzubringen sind ein Smartphone und Neugier.
Weitere Workshops sind in Planung. So soll es etwa bei Paul Orlowski um Upcycling gehen. Auch Tiffany-Glas, Kreatives für die Weihnachtszeit und mehr stehen noch auf der Wunschliste der Organisatoren.
Das Projekt wird vom Freistaat Thüringen gefördert, die Teilnahme ist kostenlos. Doch das Kulturkollektiv freut sich natürlich über Spenden – für die Absicherung weiterer Angebote auf dem Gebiet von Kunst und Kultur im denkmalgeschützten Gebäude.
Termine und Anmeldung:
1. Glasperlen-Drehen – ab 9. September immer dienstags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail an henriettenglas@web.de
2. Acryl-Gießen – Termine und Anmeldung per E-Mail an vanlierere@alumni.vcu.edu
3. Glasguss – Termine und Anmeldung per E-Mail an vanlierere@alumni.vcu.edu
4. Latin Dance – ab 11. September immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail an an511@web.de oder telefonisch unter 0160-1498811
5. Fotos/Videos mit dem Smartphone – ab 3. September immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Gemeinschaftsraum Goetheschule. Anmeldung per E-Mail an medien@kulturkollektiv-goetheschule.de
Weitere Angebote folgen. Ebenso wie Details zur Lesung mit Petra Durst-Benning aus „Die Glasbläserin“ am 9. Oktober...