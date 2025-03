Marco Ehrhardt trainierte selbst in den 1980er Jahren als Skispringer in Neuhaus am Rennweg auf der Gründle-Schanze. Dort wurden damals über 30 Kinder von hauptamtlichen Trainern angeleitet, die wiederum durch den DTSB-Kreisvorstand unter dem Vorsitz von Clemens Walther unterstützt wurden. Im Alter von zehn Jahren kam er zur Bezirksauswahl... Die Liebe zum Skisprung ist bei Ehrhardt geblieben, und als sich ihm nach einem Umzug dank ausreichend Platz die Möglichkeit bot, begann er, „Mitbringsel“ von ehemaligen Mitstreitern aus der Skispringerszene und anderen Wintersportbegeisterten in mehreren Räumen dekorativ aufzubauen.