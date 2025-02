In der traditionsreichen Glashütte treffen sich auch heuer wieder zahlreiche Könner aus dem In- und Ausland, um einander am Brenner ihre neuesten Ideen vorzuführen, Erfahrungen auszutauschen oder direkt beim Hersteller neues „Arbeitsmaterial“ in Form von Glasstäben aus der enormen Farbenvielfalt auszuwählen. Für Besucher warten vom Freitag, 7. März, bis Sonntag, 9. März, sowohl die Hütte als auch die Teilnehmer an der Perlinale mit einem vielseitigen Programm auf.