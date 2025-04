Lauscha: Wo Gesundheit und Spaß im Mittelpunkt stehen

Auf den Wiesen sind sie schon vielerorts wieder präsent und sorgen mit ihren Blüten für leuchtend-gelbe Farbtupfer auch in der vorsichtig erwachenden Natur in den höher gelegenen nördlichen Gefilden des Landkreises. Bei den Mitgliedern des Tourismusstammtischs in Lauscha haben die „Mellichstöck“, wie der Löwenzahn in Mundart genannt wird, längst wieder Hoch-Zeit. Seit Wochen arbeiten Vereinsvorstand Ralf Pamminger und seine Mitstreiter an der Vorbereitung des diesjährigen Mellichstöckdoochs. Am Samstag, 3. Mai, soll er erneut unzählige Naturfreunde in die Glasstadt locken.