Geschichte und Geschichten der Glasstadt haben die Mitglieder des Lauschaer Heimat- und Geschichtsvereins schon zu den verschiedensten Themen recherchiert und in mehr als dreißig Heimatheften in Wort und Bild für die Nachwelt festgehalten. Am Samstagnachmittag stellten sie im Veranstaltungsraum beim Kulturkollektiv Goetheschule einem interessierten Publikum aus Nah und Fern ihren neuesten Band mit dem Titel „Lauschaer Geschichten Teil 3“ vor. Wie Vereinsmitglied Gerhard Greiner-Bär im Vorfeld der Lesung erläuterte, handelt es sich diesmal nicht um eine Sammlung verschiedener Erzählungen, wie es in Teil eins und zwei der Fall ist. Vielmehr beinhaltet Band drei die Lebensgeschichte eines gebürtigen Lauschaers, wie er sie größtenteils selbst niedergeschrieben hat. Und zwar in Briefen an seine Enkelin Vreni, die er auf ihren Wunsch im Alter von 81 Jahren verfasst hatte.