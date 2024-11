Lauscha: Wenn Kinder die Freude an Büchern entdecken

Und so kamen auch heuer 15 Mädchen und Jungen der Klassenstufe vier am Vorlesetag aufs Köpplein. „Sie haben sich gut vorbereitet“, erklärte Lehrerin Sabrina Hermann, die gemeinsam mit Horterzieherin Susann Hähnlein und Integrationshelfer Anatoli Obländer die Schüler bei ihrem „Außeneinsatz“ begleitete. In kleinen Teams lasen diese in mehreren Gruppenräumen des Hüttengeisterhauses aus selbst ausgewählten Büchern vor und gaben gerne im Anschluss auch Hinweise, wie denn die Geschichten weitergehen. Lena und Lotta Enie hatten sich hierfür „Däumelinchen“ ausgesucht.