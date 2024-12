Im Herbst 1990 besiegelten Lauscha in Thüringen und Heubach in Baden-Württemberg eine Städtepartnerschaft, der bereits jahrelange gute Beziehungen der jeweiligen Kirchengemeinden vorausgegangen waren. Inzwischen ist es genau ein Vierteljahrhundert her, dass der Lauschaer Kugelmarkt einen Ableger in der Partnerstadt Heubach bekam. Seitdem sind alljährlich am 3. Adventswochenende Lauschaer Kunsthandwerker, Händler und Waren auf dem Weihnachtsmarkt im Ostalbkreis zu finden. So auch heuer. Für Lauschas Bürgermeister Christian Müller-Deck war der 25. Heubacher Kugelmarkt Anlass für seinen Antrittsbesuch beim Heubacher Amtskollegen Joy Alemazung, der zwei Wochen zuvor der Eröffnung des Lauschaer Kugelmarktes beiwohnte. Als Gastgeschenk hatte Müller-Deck ein von Glaskünstler Dietbert Bätz gefertigtes Zepter im Gepäck. Glasprinzessin Rachel I. war bei ihren Vorführungen am Brenner und zur Autogrammstunde dicht umringt. Zudem gab sie beiden Stadtoberhäuptern vor der Flamme Hilfestellung beim Fertigen einer eigenen Kugel. Die Heubacher hießen die Gäste nicht nur sehr herzlich willkommen, sie äußerten auch den Wunsch, die Städtepartnerschaft künftig weiter auszubauen. Man darf also gespannt sein...