„Gepäck verloren gegangen!“ – Die Nachricht am Flughafen ist an sich schon eine Schreckensbotschaft. Ganz besonders jedoch, wenn nicht nur persönliche Dinge wie Kleidung abhandengekommen sind, sondern auch alle die Utensilien, die man als Glasbläser für sein Handwerk braucht. Und das auf direktem Weg nach Japan, wo Roger Parramore beim renommierten Niijima Glaskunstfestival einen mehrtägigen Kurs geben sollte. Zum wiederholten Mal übrigens. Schon 2005 und 2012 war er dort als Lehrer tätig.