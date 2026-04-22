„35 Jahre – das ist weit mehr als nur eine Zahl. Es ist eine Geschichte voller Engagement, Leidenschaft und Gemeinschaft. Eine Geschichte, die von Menschen geschrieben wurde, die ihre Liebe zur Musik teilen und sie mit anderen weitergeben wollen“, betonte Ronny Greiner-Kaiser, seit 2012 Erster Vorstand des Klangkörpers, in seiner Rede. Sein Dank galt den Gründungsmitgliedern Volker Sesselmann, Karl Köhler, Fritz Gramß, Michael Heß, Jochen Bolz, Gerhard Bodenstein und Hans Greiner-Well, die 1991 den Mut hatten, den ersten Ton anzustimmen, den Musikern, die über Jahrzehnte hinweg mit Herzblut dabei waren, den Familien, Freunden und Förderern sowie der Stadt Lauscha für ihre Unterstützung.